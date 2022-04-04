Он поможет майнинговым компаниям достичь своих целей устойчивого развития.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Intel продолжает развивать блокчейн направление и вслед за Bonanza Mine представляет новые интегральные схемы специального назначения Intel Blockscale ASIC. Как и ранее компания акцентирует внимание на энергоэффективности своих решений, крайне актуальном для блокчейн сетей, использующих алгоритм доказательства работы Proof-of-Work (PoW). Тот же Bitcoin сталкивается с жёсткой критикой из-за всё более возрастающего энергопотребления, а это останавливает распространение и развитие криптовалюты. Ко всему прочему, Intel Blockscale ASIC достаточно долговечен, что снизит электронные отходы и позволит придерживаться планов устойчивого развития — это также немаловажный аспект, который обязательно рассматривается при ведении бизнеса многими компаниями.

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Что касается производительности и эффективности, Intel заявляет о скорости хеширования 580 ГХ/с и энергоэффективности 26 Дж/ТХ при работе с алгоритмом SHA-256. Как уточняет ресурс CoinDesk, производительность соответствует одному чипу, издание также сравнивает решение Intel с новым ASIC-майнером Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd — он обладает эффективностью 27,5 Дж/ТХ при общей производительности 198 ТХ/с. Intel заявляет о возможности объединять до 256 интегральных схем на одну цепочку.

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Intel Blockscale ASIC предлагает встроенные возможности измерения температуры и напряжения, в целом отмечается готовность аппаратных и программных компонентов для быстрого разёртывания и запуска в работу. Поставки планируется начать в третьем квартале 2023 года.