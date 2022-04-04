4-ядерные модели долго были в лидерах.

Свежее исследование оборудования пользователей Steam говорит о более активном переходе геймеров на 6-ядерные процессоры, в марте они впервые заняли лидирующую позицию с долей 34,22%. Процессоры с четырьмя ядрами долгое время были на первом месте, но теперь занимают второе с долей 33,74%. Скорость, с которой 6-ядерные модели взлетели на первое место, ошеломляет, пишет Tom’s Hardware, отмечая, что ещё не так давно 4-ядерные процессоры были установлены в более чем 40% систем. Третье и четвёртое место занимают 8-ядерные и 2-ядерные процессоры, но если доля первых неуклонно растёт, то вторых - снижается. Всё-таки двух ядер для современных игр уже недостаточно.

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В защиту 4-ядерных процессоров можно сказать, что они по-прежнему хорошо справляются даже с тяжёлыми играми. Хотя такое утверждение применимо к 4-ядерным и 8-поточным процессорам из современных серий, например, Intel Core i3 12-го поколения, который умудряется соперничать с прошлыми поколениями 6-ядерных Core i5 за счёт гораздо более высокой производительности на ядро, а старым моделям Core i7 и вовсе не оставляет шансов. Однако тенденция такова, что в будущем разработчики игр всё больше будут оптимизировать их под многоядерность и процессоры с 6 или 8 ядрами станут необходимостью, например, уже при разработке консолей нового поколения некоторые разработчики высказывались за использования 16-ядерных моделей.