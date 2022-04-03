Но i7 из 2011 года ещё неплохо держится.

В 10-м поколении процессоров Intel модели начального класса Core i3 догнали по количеству потоков флагманские Core i7, выпускавшиеся до семейства Coffee Lake. С каждым следующим поколением производительность ядер возрастала и вот уже новый 4-ядерный и 8-поточный Core i3-12100F может соревноваться с 6-ядерными и 12-поточными Core i5 прошлого поколения. При таком раскладе уже понятно, что новинка существенно быстрее и старых Core i7, но всё же интересно взглянуть, насколько.

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YouTube-блогер RandomGaminginHD сравнил Core i3-12100F и Core i7-2600, процессор, который сейчас ещё достаточно популярен на вторичном рынке, а кто-то всё ещё использует его со времён покупки в далёком 2011 году. Оба процессора тестировались в паре с NVIDIA GeForce RTX 2080 Super и 16 ГБ оперативной памяти, для более современной системы это была пара модулей DDR4-3200, а для более старой — DDR3-1600.

Как и ожидалось, новинка существенно быстрее, в два раза и более, если говорить об играх, которым важнее однопоточная производительность: Bioshock Infinite и CS GO. В более современных проектах преимущество варьируется от 36 до 75%, но это по средней частоте кадров, преимущество нового Core i3 в очень редких событиях практически везде в два раза больше, а это гарантирует более плавный и комфортный игровой процесс. Но нужно отдать должное, Core i7-2600 ещё держится молодцом, обеспечивая приемлемую частоту кадров.

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