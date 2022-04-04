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Thermalright представила массивный радиатор HR-09 2280 Pro для твердотельных накопителей M.2
С таким охлаждением нагрев будущих SSD не страшен.
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В современных высокоскоростных твердотельных накопителях память и контроллер могут существенно нагреваться. Велика вероятность, что в будущих поколениях устройств с поддержкой PCIe Gen5 и Gen6 понадобится активное охлаждение, об этом недавно рассказывал технический директор Phison Себастьян Жан (англ. Sebastien Jean), также обсуждая различные варианты сдерживания тепловой мощности. Что касается активного охлаждения, с ним, вероятно, можно повременить, особенно при наличии эффективных и массивных радиаторов — компания Thermalright как раз работает над такими моделями.

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Ресурс TechPowerUp сообщает о новинке Thermalright HR-09 2280 Pro. Относительно стандартных решений она смотрится впечатляюще, это огромный радиатор для накопителей M.2 форм-фактора 2280. В основании никелированная медная пластина, соединяющаяся с массивом рёбер двумя тепловыми трубками диаметром 6 мм. Размеры (Д×Ш×В) системы охлаждения 86×24×74 мм, вес 90 г. О возможности крепления вентилятора не говорится, похоже, что это не предусмотрено, но при желании можно что-то придумать самостоятельно. Также компания Thermalright предлагает уменьшенную версию HR-09 2280 высотой 48 мм и весом 80 г. В ней используется одна тепловая трубка. Цены пока неизвестны.

Источник:
Thermalright
TechPowerUp
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#твердотельные накопители #thermalright #системы охлаждения
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