С таким охлаждением нагрев будущих SSD не страшен.

В современных высокоскоростных твердотельных накопителях память и контроллер могут существенно нагреваться. Велика вероятность, что в будущих поколениях устройств с поддержкой PCIe Gen5 и Gen6 понадобится активное охлаждение, об этом недавно рассказывал технический директор Phison Себастьян Жан (англ. Sebastien Jean), также обсуждая различные варианты сдерживания тепловой мощности. Что касается активного охлаждения, с ним, вероятно, можно повременить, особенно при наличии эффективных и массивных радиаторов — компания Thermalright как раз работает над такими моделями.

реклама

Ресурс TechPowerUp сообщает о новинке Thermalright HR-09 2280 Pro. Относительно стандартных решений она смотрится впечатляюще, это огромный радиатор для накопителей M.2 форм-фактора 2280. В основании никелированная медная пластина, соединяющаяся с массивом рёбер двумя тепловыми трубками диаметром 6 мм. Размеры (Д×Ш×В) системы охлаждения 86×24×74 мм, вес 90 г. О возможности крепления вентилятора не говорится, похоже, что это не предусмотрено, но при желании можно что-то придумать самостоятельно. Также компания Thermalright предлагает уменьшенную версию HR-09 2280 высотой 48 мм и весом 80 г. В ней используется одна тепловая трубка. Цены пока неизвестны.