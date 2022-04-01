В этом году AMD планирует выпустить новые видеокарты Radeon RX на базе архитектуры RDNA 3, рассказывать о них ещё рано, поэтому пока единственная доступная информация – это слухи от инсайдеров. Сегодня известный информатор @greymon55 опубликовал предполагаемые характеристики Radeon RX 7950 XT и похоже, что это не первоапрельская шутка, сообщает Wccftech.
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В целом, всё выглядит более или менее также, как и в прошлых предсказаниях. Новинка якобы будет оснащаться графическим процессором с 15360 шейдерными блоками, рабочей частотой 2,5 ГГц и 512 МБ быстрой кэш-памяти. Основная память будет представлена чипами GDDR6 21 Гбит/с, общий объём 32 ГБ и шина 256-бит. Показатель энергопотребления TBP видеокарты составит 500 Вт. По подсчётам ресурса Wccftech, вычислительная производительность этого монстра 38,4 терафлопс в операциях FP32, что на 67% выше, чем у RX 6900 XT.
Специалисты ресурса Wccftech также раскрывают интересные детали относительно разъёмов питания будущих видеокарт, говорится, что AMD не планирует использовать новые 12+4 контактные разъёмы и ограничится привычными 6- и 8-контактными. По одному из предположений, компания могла завершить дизайн платы ещё до выхода нового разъёма и сейчас не хочет вносить изменения.
- Источник:
- Wccftech