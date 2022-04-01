В некоторых играх в два раза быстрее.

Несколько дней назад Intel наконец-то представила свои дискретные графические ускорители, правда пока только для ноутбуков и только модели начального класса. Независимых тестов все ещё нет, поэтому сложно судить об уровне производительности новинок. По данным Intel, модель ARC A370M должна быть примерно до двух и более раз быстрее производительной интегрированной графики Iris Xe с исполнительными блоками в количестве 96 единиц. Вчера просочились данные о производительности ARC A350M в 3DMark, видеокарта неплохо себя показала, особенно в DirectX 12, догнав NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q и опередив интегрированную графику AMD Radeon 680M. Что ж, у AMD сегодня есть ответ.

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Компания AMD в социальных сетях опубликовала слайд, где сравнила свою бюджетную видеокарту Radeon RX 6500M с Intel ARC A370M в пяти играх. По данным AMD, её видеокарта может быть более чем в два раза быстрее — это справедливо для игры F1 2021. Минимальное преимущество в 27,5% наблюдается в Strange Brigade, в остальных играх от 39% до 67%. Впечатляет, но чтобы полноценно определить позиционирование новинок Intel, их возможности, необходимо больше результатов, да и для окончательного решения не помешает дождаться релиза технологии XeSS.

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Также компания сравнила некоторые технические характеристики графических процессоров двух видеокарт: обе используют техпроцесс TSMC N6, у AMD транзисторов меньше, но это не мешает ей быть быстрее.