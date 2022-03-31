Очень неплохо для начальной видеокарты в линейке.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В сети появились первые результаты видеокарты Intel ARC A350M в бенчмарках 3DMark, это самый младший вариант в линейке дискретных мобильных ускорителей. Решение использует графический процессор ACM-G11 с шестью активными блоками Xe-cores, которые работают на частоте 1150 МГц. Подсистема памяти представлена 4 ГБ GDDR6 с 64-битной шиной, а максимальный TDP модели 35 Вт. Перед нами предполагаемый конкурент мобильных AMD Radeon RX 6300M или NVIDIA GeForce MX570 и MX550.

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В тестировании участвовал ноутбук Samsung Book Pro2, получены результаты в 3DMark Fire Strike и Time Spy, в базовом режиме и повышенной производительности. Наибольший интерес представляет последний, в нём ARC A350M получил GPU Score 7318 и 3197 баллов в соответствующих бенчмарках. По подсчётам ресурса VideoCardz, в тесте Fire Strike результаты на 16% выше, чем у Iris Xe MAX, а в Time Spy — на 70% выше. Как сообщали специалисты Intel, серия оптимизирована для DirectX 12 Ultimate и это видно по результатам.

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Младший ускоритель от Intel расположился рядом с GTX 1650 Max-Q и в целом выглядит лучше интегрированной Radeon 680M. В сравнении с видеокартами GTX не стоит забывать о таких преимуществах Intel, как аппаратное ускорение трассировки лучей и наличие «умной» технологии масштабирования XeSS.