Пэт Гелсингер (англ. Pat Gelsinger) уже год управляет компанией Intel на посту генерального директора и компания решила достаточно необычно отметить эту годовщину, выпустив забавную игру Pixel Pat. Это 8-битный платформер, где в роли самого Гелсингера вам предстоит довольно сложная прогулка по фабрике Intel, нужно избегать ошибок, успевать собирать кремниевые пластины и золотые монетки, вероятно, для финансирования строительства новой фабрики.
реклама
В процессе игры можно освежить или даже пополнить свои знания о прошлом и настоящем Гелсингера в Intel, в том числе, о продвижении компании за то время, что ей управляет специалист. Собирая лампочки, игрок будет узнавать ключевые моменты развития бизнеса, например, некоторые факты о стратегии IDM 2.0, инвестициях, разработке новых продуктов и о других событиях.
Управлять пиксельным Гелсингером можно с помощью клавиатуры или мыши. В процессе игры то и дело появляются костюмы для работы в чистых комнатах, так называемые bunny suit, с ним генеральный директор Intel приобретает неуязвимость.
- Источник:
- VideoCardz
- Intel