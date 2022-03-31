Они поплотнее своих конкурентов, видно преимущество 6-нм техпроцесса.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Вчера Intel представила дискретные видеокарты Arc серии A, сокращённо от кодового названия Alchemist. Основная презентация была сосредоточена на ключевых особенностях и преимуществах видеокарт для конечного пользователя, теперь в сети стали появляться технические подробности. Так ресурс VideoCardz обратил внимание на информацию о количестве транзисторов и размерах кристаллов от специалистов HardwareUnboxed.

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Старший графический процессор, кодовое обозначение которого сменили с DG2-512EU на ACM-G10, занимает площадь 406 мм2 и содержит в себе 21,7 млрд транзисторов. Оба показателя превышают таковые у AMD Navi 22 и NVIDIA GA104, которые рассматриваются в качестве конкурентов. Плотность транзисторов у Intel выше на 6% и на 20% соответственно, очевидно преимущество 6-нм техпроцесса TSMC. Стоит напомнить, что AMD использует в текущей серии видеокарт 7-нм технологию TSMC, а NVIDIA — 8-нм Samsung, если говорить об игровых решениях GeForce.

Схема с основными структурными блоками. Источник: Intel Corporation

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Меньший графический процессор, названный в итоге ACM-G11, а не DG2-128EU, занимает площадь 157 мм2, а внутри него «трудятся» 7,2 млрд транзисторов. К слову, вчера Intel опубликовала его блок-схему, так что желающие могут изучить иерархию основных блоков, таких как «плитки» рендеринга (англ. Render Slice) и Xe-ядра.