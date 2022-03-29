Неубиваемый смартфон Nokia появился в прошлом году с Android 11.

Смартфоны Nokia XR20 начинают получать обновление до Android 12, первые сообщения об этом появились в социальных сетях от владельцев смартфона из Финляндии, сообщает GSMArena. Сборка с долгожданным обновлением распространяется «по воздуху» (англ. over the air) под номером V2.300 и содержит мартовские исправления безопасности, где было закрыто достаточно большое количество разнообразных уязвимостей.

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Смартфон Nokia XR20 был выпущен компанией HMD Global в прошлом году и поставлялся с операционной системой Android 11. Это модель среднего класса, но предлагающая отличную защиту от влаги, ударов, перепадов температур и других внешних воздействий. По данным компании, устройство 3 года будет получать обновления операционной системы и 4 года обновления безопасности, поэтому можно надеяться, что Android 12 не последняя версия ОС для Nokia XR20.

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На данный момент неизвестно, в течение какого времени обновление будет распространяться в разных регионах. Как обычно, это может растянуться на недели.