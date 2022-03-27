И это ещё оптимистичные прогнозы.

Производители процессоров и видеокарт готовят для потребителей новые флагманские продукты, но пока в существующих сериях, скоро появятся процессоры и видеокарты, из которых выжали всю возможную производительность. Вчера обнаружили первые результаты в 3DMark отборного процессора Alder Lake-S от компании Intel, а сегодня ресурс VideoCardz размышляет о производительности новой флагманской видеокарты NVIDIA. Именно размышляет, поскольку реальных результатов пока нет, а только слухи от различных блогеров и инсайдеров, но достаточно надёжных.

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Например, ресурс отмечает со ссылкой на создателей программы CapFrameX, что новинка NVIDIA при всей своей монструозной внешности только на 10% быстрее текущего флагмана GeForce RTX 3090. Такой прирост наблюдается в 4K разрешении, там, где на 7% большая пропускная способность подсистемы памяти действительно оказывает влияние. Есть и менее оптимистичные заявления о том, что видеокарта будет только на 5% лучше оригинальной версии. Это может соответствовать действительности, поскольку характеристики графического процессора улучшились не так существенно: активно на два блока SM больше, увеличились частоты, теоретическая вычислительная производительность FP32 примерно на 12% выше.

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Что касается стоимости, по различным предположениям, её рекомендованное значение может составлять от 1499 до 1999 долларов США. Однако в сети уже замечали решения сторонних производителей, их стоимость заметно выше. Ожидают GeForce RTX 3090 Ti 29 марта.