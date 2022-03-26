Но средний прирост будет куда меньше.

В новом поколении процессоров Intel решила возродить модели KS, основанные на отборных кристаллах. Для настольных систем скоро выпустят Core i9-12900KS с максимальными частотами производительных и эффективных ядер до 5,5 и 4,0 ГГц соответственно. Этот вариант недавно заметили на Newegg и стоил он практически 800 долларов США, примерно на 30% дороже стандартного K-варианта, обеспечит ли процессор такой же прирост производительности.

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Сегодня появился целый набор результатов системы с Intel Core i9-12900KS и NVIDIA GeForce RTX 3090 в различных бенчмарках 3DMark. По подсчётам ресурса Wccftech, оценки процессора до 15% выше, чем у модели с индексом K. Выше приводятся общие баллы каждого теста и отдельные результаты Graphics Score, CPU Score или Physics Score, а также Combined Score.

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Существенная разница видна в Fire Strike Extreme, около 15%, странный результат, в стандартном и Ultra вариантах этого бенчмарка разница куда меньше — от 5 до 8%. В Time Spy и Time Spy Extreme разница составляет 2…3%. Неизвестно, работал ли процессор на пределе возможностей и был ли задействован новый алгоритм Enhanced Thermal Velocity Boost, но пока результат в 3DMark не очень впечатляет. С другой стороны, достоинство моделей заключается в тщательном отборе лучших образцов, профессионалы разгона это оценят.