Скоро узнаем, на что способны младшие мобильные видеокарты.

Intel запланировала презентацию первых видеокарт Intel Arc Alchemist на 30 марта. Сегодня компания напомнила об этом в Twitter, опубликовав скромный тизер со светящимся в темноте ноутбуком. В ответах на комментарии пользователей представители компании уточнили некоторые подробности предстоящего мероприятия. Во-первых, оно коснётся только мобильной графики. Ранее высказывались предположения о появлении небольших подробностей о настольных видеокартах, похоже, что ждать этого не стоит. Во-вторых, продажи ноутбуков на базе дискретной графики Intel начнутся к концу месяца, возможно, даже в день мероприятия. Первых обзоров также долго ждать не придётся.

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Ожидается, что компания выпустит два графических процессора, Arc A350M и A370M, пишет VideoCardz, в сети уже отметились две серии ноутбуков — это Samsung Book2 Pro и Acer Swift X. Несколько дней назад Intel Arc A370M отметилась в бенчмарке Ashes of the Singularity, результаты позволяли предположить, что новинка по производительности находится на уровне NVIDIA GeForce RTX 3050/Ti, так ли это, выяснится уже скоро и тогда можно будет точнее прогнозировать производительность настольных решений.