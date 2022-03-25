В младшем сегменте решение Intel должно быть конкурентоспособно.

В базе данных бенчмарка Ashes of the Singularity появился результат системы с дискретной графикой Intel Arc Alchemist. Это мобильная платформа с процессором Intel Core i7-12700H и видеокартой Arc A370M. Система тестировалась при настройках Min_1080p и набрала 3600 баллов. Общая оценка, к сожалению, мало о чём говорит, в базе аналогичный результат можно найти как для современных систем, так и для систем с видеокартами, выпущенными 8 лет назад. Но можно попробовать оценить производительность по среднему количеству FPS для аналогичных современных решений.

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Для Intel Core i7-12700H и Arc A370M средний FPS в сценариях Normal и Medium Batch равен 68,7 и 42,9 кадрам соответственно. Это больше, чем у связки i7-10750H и NVIDIA GeForce RTX 3050 или i7-11800H и RTX 3050 Ti. Однако если говорить о Heavy Batch, где нагрузка на видеокарту должна возрастать, Arc A370M немного проигрывает: 24,6 кадра против 29,8 и 32,4 соответственно. Все тесты проводились с графическим API DirectX 11 и ранее специалисты отмечали, что в Heavy Batch слабые видеокарты могут получить большее преимущество в DirectX 12 за счёт оптимизаций и возможности работать с большим количеством вызовов API. В конечном итоге, с такими решениями как GeForce RTX 3050/Ti младший вариант Intel Arc конкурировать должен.