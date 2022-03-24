В Ultra Performance производительность может быть более чем в два раза выше при масштабировании в 4K разрешение.

Intel на конференции GDC 2022 поделилась техническими подробностями о работе ряда своих технологий и архитектур, обсуждение коснулось и масштабирования XeSS. По сравнению с рендерингом в 4K, масштабирование из 1080p обеспечивает прирост производительности более чем в два раза. Комбинация 1080p и TAA может быть немного быстрее, но у XeSS выше качество и есть встроенные механизмы устранения артефактов и повышения резкости.

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Диаграмма на одном из слайдов показывает значения относительной производительности при работе XeSS в различных режимах, всего их пять, больше чем у конкурентов: от Ultra Performance до Ultra Quality.

Режим и коэф. масштабирования Ultra Performance: 3,0x Performance: 2,0x Balanced: 1,7x Quality: 1,5x Ultra Quality: 1,3x

Замеры производительности делались в специальном тестовом пакете под названием Rens. В Ultra Performance для масштабирования из 1080p в 4K технология обеспечивает до 2,53 раз большую производительность, а в режиме Ultra Quality — до 27%, передаёт Wccftech. Тестирование выполнялось с включённой трассировкой лучей и в этой технологии Intel также указывает на своё преимущество, утверждая, что ускорение выполняется эффективнее, с лучшей производительностью за счёт архитектурных оптимизаций.

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Что немаловажно, XeSS поможет не только обладателям видеокарт Intel, технология будет работать с графическими ускорителями, поддерживающими инструкции Shader Model 6.4 и DP4a, но не так эффективно, как с видеокартами Arc, отмечает VideoCardz. Ещё больше информации ожидается 30 марта на презентации новых видеокарт Intel.