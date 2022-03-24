12+4-контактный разъём на три 8-контактных.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti должны в ближайшее время появиться на рынке, заняв наивысшую позицию в линейке игровых видеокарт Ampere. Характеристики модели уже обсуждались, NVIDIA максимально укомплектовала RTX 3090 Ti, в результате чего её TDP, по слухам, вырос до 450 Вт. Это отличный повод протестировать новый разъём питания 12VHPWR, однако новые блоки питания ещё не успели появиться на рынке. Выход есть и это новый переходник, изображение которого оказалось в руках ресурса VideoCardz.

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Ранние слухи подтверждаются, это переходник с 12+4 контактного разъёма на три 8-контактных. Он обеспечит видеокарту необходимыми ей 450 Вт энергии, ещё 75 Вт будут доступны через разъём PCIe. Вероятно, переходники не смогут передавать 600 Вт из-за отсутствия сигнальных контактов. А вот если GeForce RTX 3090 Ti подключить к новому блоку питания с нужным разъёмом, то этот монстр сможет получить ещё 150 Вт для разгона.

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К слову, фотография переходника появлялась и гораздо раньше на китайском форуме ChipHell, но тогда один из разъёмов был скрыт. Теперь же понятно, что такой переходник действительно существует и будет в комплекте с новой видеокартой. Также наглядно демонстрируется одна из причина перехода на новый разъём — он гораздо компактнее.