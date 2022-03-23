DMA тест позволит выявить больше ошибок.

Современные платформы предлагают богатые возможности для настройки оперативной памяти и это действительно имеет смысл, производительность можно существенно повысить. Наиболее усидчивые энтузиасты тратят огромное количество времени на подбор оптимального сочетания частоты и задержек, а затем тестирования стабильности работы модулей. Эффективность тестирования, его полнота и скорость обнаружения ошибок – одни из ключевых факторов при выборе того или иного программного решения для тестирования. Хорошо известный MemTest86 решил подтянуть свои позиции среди конкурентов и анонсировал появление нового теста.

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В следующей версии MemTest86 появится тестирование с поиском ошибок во время чтения и записи при прямом доступе к памяти (DMA). «Мы обнаружили, что некоторые ошибки RAM возникают только во время передачи DMA (прямой доступ к памяти), а не при взаимодействии с CPU. Так что это будет представлено как тест №14 в следующем выпуске MemTest86», — сообщается на странице PassMark Software в Twitter.