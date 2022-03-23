Ещё даже Windows 11 22H2 не вышел.

Microsoft готовит большое обновление для Windows 11, на канале для разработчиков уже замечали несколько предварительных сборок 22H2, а недавно на страницах в Feedback Hub появилось кодовое имя следующего обновления, компания случайно опубликовала больше информации, чем планировалось, в сообщении фигурировала аббревиатура SV2, что с большой вероятностью расшифровывается как Sun Valley 2. Сегодня же в сети появились намёки на то, что Microsoft уже работает над следующими за 22H2 обновлениями.

реклама

Ресурс Neowin со ссылкой на Twiter @XenoPanther сообщает о подготовке следующего крупного обновления и это 23H2 под предполагаемым названием Sun Valley 3. Странно, что все три выпуска используют название Sun Valley, может быть, оно изменится позже, а может быть и нет, сохранение названия может намекать, что операционная система не получит каких-либо новых весомых функций.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Windows 11 23H2 упоминается в файлах сборки Windows Server 25075, сообщает ресурс Neowin, в опубликованном фрагменте Windows 11 22H2 обозначается кодовым названием Nickel (NI), а 22H3 – Copper (CU), в соответствии с последовательностью в периодической таблице химических элементов. Аббревиатуру SV3 заметили во время недавней трансляции Windows Insider Webcast, на отметке 45:10 в разделе PowerPoint Live окна Teams виден документ, где и упоминается возможное сокращённое кодовое имя следующего обновления.