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AMD Ryzen 7 5800X3D будет поддерживать разгон только Infinity Fabric и памяти
Частоту и напряжение процессора изменять нельзя.
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На прошлой неделе появилась информация о том, что уникальная новинка компании AMD для потребительского рынка, процессор Ryzen 7 5800X3D, не поддерживает разгон. На самом деле это не скрывалось, просто никто не заострял внимание на этой особенности — на официальной странице продукта, уже давно доступной, поддержка разгона указана не была. При этом X в названии процессора указывает не на возможность разгона, а на название технологии трёхмерной компоновки: 5800+X3D, а не 5800X+3D.

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Отсутствие поддержки разгона изданию HotHardware накануне подтвердил Роберт Халлок (англ. Robert Hallock), директор по техническому маркетингу в AMD. Как кратко объясняет ресурс Wccftech, разгон процессора отключили, чтобы пользователи не вывели его из строя. Всё дело в том, что процессор заранее оптимизирован для работы при определённых параметрах, а реализовать дополнительные степени свободы для регулирования не успели из-за плотного графика. Так напряжение «второго яруса» кэша ограничено значением 1,35 В, это допустимый предел, если пользователь превысит его, то чип выйдет из строя, а некоторые энтузиасты не прочь с ходу повысить напряжение до 1,4 В и более. В будущих процессорах с 3D-кэшем разгон уже должен появиться.

Возможность разгонять частоту шины Infinity Fabric и память у пользователей останется, это даёт куда более значительный прирост быстродействия, чем разгон ядер. Также один из редакторов ресурса AnandTech, Ян Катресс (англ. Ian Cutress), в своём Twitter подчеркнул со ссылкой на AMD, что пользу от большого кэша получат только игры, на базовые задачи он не повлияет, они не создают большую нагрузку на кэш-память.

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#amd #процессоры
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