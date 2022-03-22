Злоумышленники могли получить доступ к 37 ГБ информации.

Хакерская группировка LAPSUS$ уже потрепала нервы NVIDIA и Samsung. Злоумышленникам удалось завладеть конфиденциальной информацией, что впоследствии компании официально подтвердили, исключив влияние инцидента на свою деятельность и возможность обслуживания клиентов. Теперь появилась информация об атаке на Microsoft, как сообщает ресурс BleepingComputer, хакеры заявили о получении доступа к серверу Microsoft Azure DevOps, где размещались исходные коды внутренних проектов компании.

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На запрос BleepingComputer компания Microsoft ответила заявлением о проведении расследования. Сторонние исследователи безопасности подтвердили ресурсу, что опубликованная LAPSUS$ информация действительно является исходным кодом Microsoft, но в любом случае нужно ждать официального заявления. Масштаб атаки и актуальность данных, попавших в руки злоумышленникам, неизвестны. Пока есть предположения, что утёкшие данные могут иметь отношение к веб-проектам и мобильным приложениям, включая сервисы Bing и Cortana. Исходный код программного обеспечения Microsoft для настольных компьютеров не упоминается.