Модели можно будет отличить от старых по обозначению на упаковке.

Грядущие видеокарты будут использовать новый разъём питания PCIe Gen5, объединяющий 12 контактов для подачи энергии и 4 сигнальных контакта. Производители блоков питания адаптируются под новые требования и готовят изменения в своих продуктовых линейках. Всемирно известная компания FSP накануне сообщила об обновлении своих блоков питания в линейках Hydro G/PTM PRO. Обновление коснётся моделей с мощностью более 850 Вт, они ориентированы на системы выского класса с энергоемкими видеокартами и для них соответствие новым стандартам Intel и PCI-SIG критически важно.

реклама

Как отмечает FSP, новинки получат чёткое обозначение на упаковке, что позволит избежать путаницы и отличить новую версию от старой. Очевидно, что также изменения будут видны и по модульному разъёму на самом блоке — 12VHPWR явно отличается от 6- и 8-контактных разъёмов. Как отмечалось ранее, в зависимости от подключения сигнальных контактов, кабель может работать при различных уровнях мощности и на нём также должна присутствовать соответствующая маркировка.