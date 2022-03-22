В первой волне обновят решения на базе четырёх самых «ходовых» чипсетов.

Компания Biostar подтверждает наличие планов по выпуску обновлённых BIOS с поддержкой новейших процессоров AMD Ryzen серии 5000 и 4000. AMD недавно выпустила семь новых процессоров, начиная от бюджетных вариантов стоимостью около 100 долларов США и заканчивая пока единственным для потребительского рынка процессором Ryzen 7 5800X3D с увеличенным кэшем 3-го уровня 3D V-Cache.

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Biostar официально сообщает на своём сайте, что в первую партию обновляемых материнских плат войдут решения на базе наборов системной логики B550, A520, B450 и A320 — в первую очередь компания обновляет решения среднего класса, подчёркивая высокий спрос в данном сегменте. Вероятно, далее последует обновление и для других, более продвинутых решений, ситуация с поддержкой B350 и X370 пока так и остаётся под вопросом. Компания призывает следить за ближайшими обновлениями, на момент написания новых BIOS в разделах загрузок ряда материнских плат пока не было видно.