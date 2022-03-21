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Scythe представила кулер Mugen 5 Rev C с новым вентилятором и поддержкой Intel LGA 1700
Очередное обновление популярного башенного кулера компании.
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Источник: Scythe Mugen 5 Rev C

Хорошо известная серия кулеров Mugen от компании Scythe сегодня пополнилась новой моделью Mugen 5 Rev C. В данной ревизии компания продолжает придерживаться классической конструкции башенных кулеров Mugen с пятью тепловыми трубками диаметром 6-мм, отмечая также фирменные металлические колпачки, которые считаются одним из символов продуктов компании. Новая ревизия поставляется с более производительным 120-мм вентилятором Kaze Flex II, он обеспечивает большую скорость и больший расход воздуха, а также оснащается антивибрационными вставками. Вентилятор работает в диапазоне скоростей от 300 до 1500 об/мин, при этом расход воздуха достигает 67,62 кубических футов в минуту (CFM), статическое давление 1,5 мм вод. ст. и уровень шума 28,6 дБ.

Источник: Scythe

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В комплекте с кулером поставляется новейшая версия фирменной системы крепления с поддержкой платформы Intel LGA 1700. На данный момент кулер будет доступен на рынках Америки, Японии и Тайваня, дебют модели в Европе ожидается 22 апреля. Больше спецификаций можно найти на официальной странице.

Источник:
Scythe
TechPowerUp
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#scythe #системы охлаждения
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