Не так давно под брендом Poco на глобальный рынок вышли смартфоны X4 Pro 5G и M4 Pro 4G, теперь очередь за серией F. Точные даты неизвестны, но появиться новый смартфон может уже очень скоро — на это указывает запись в Geekbench, где и обнаружили результаты тестирования Poco F4. Запись раскрывает ключевые характеристики оригинальной модели и позволяет понять, какое устройство стоит ожидать поклонникам бренда.
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Согласно информации Geekbench, идентификационный номер модели 22021211RG, который ранее был замечен в базах регистраторов для новых смартфонов Poco, кодовое имя модели munch. Под этим кодовым именем известно и другое устройство — это смартфон Redmi K40S, который был представлен недавно в Китае, сообщает MySmartPrice. Можно предположить, что Poco F4 это переименованный Redmi K40S, специально для глобального рынка. На это намекает и платформа, оба смартфона используют Qualcomm Snapdragon 870, отметившийся в Geekbench вариант Poco F4 был оснащён 8 ГБ оперативной памяти.
Стоит напомнить, что Redmi K40S получил AMOLED дисплей FHD+ 120 Гц с диагональю 6,67 дюйма. Фронтальная камера 20 МП, основной блок камер тройной с главным объективом на 48 МП. Аккумулятор у модели 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку. В зависимости от конфигурации, в Китае смартфон предлагается по цене от 1799 до 2399 юаней или от 282 до 377 долларов США.
- Источник:
- MySmartPrice