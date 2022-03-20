Он дешевле и проще в производстве.

Похоже, AMD хочет обновить не только линейку процессоров Ryzen к завершению жизненного цикла платформы AM4, но и видеокарт Radeon RX серии 6000. Инсайдеры неоднократно сообщали о выпуске новых моделей с индексом 50, в которых будут использовать более быструю память. По слухам, на 20 апреля запланирован выход Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и 6650 XT, но не все эти модели дополнят существующую линейку, некоторые из них заменят старые варианты, сообщает Hardware Time’s со ссылкой на YouTube канал Moore’s Law Is Dead.

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AMD Radeon RX 6750 XT и RX 6650 XT заменят RX 6800 и RX 6600 XT соответственно. Если RX 6950 XT и RX 6650 XT однозначно будут быстрее своих предшественников, то с RX 6750 XT всё не так просто, скорее всего, модель будет медленнее RX 6800. Неизвестны частоты графического ядра, возможно, компания попытается вывести RX 6750 XT на один уровень с RX 6800, но вряд ли это удастся: меньше объём памяти, быстрого кэша, меньше вычислительных блоков и разница достаточно существенна. К слову, можно предположить, что производство Navi 21 вышло на тот уровень, когда попросту нет чипов с большим количеством дефектных блоков, в версии для RX 6800 была отключена четверть чипа.

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Такая замена объясняется тем, что Radeon RX 6750 XT дешевле, проще в производстве и позволит AMD увеличить прибыль в верхнем диапазоне среднего сегмента. Новинка должна быть доступнее и продаваться лучше, чем RX 6800, обладая рекомендованной ценой ниже 600 долларов США.