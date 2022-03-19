Нововведение появилось в сборке для разработчиков, это поможет навести порядок в меню «Пуск».

С каждой новой сборкой интерфейс Windows 11 становится удобнее, первоначально проблем было достаточно, многим не нравилось очередное новое меню пуск, в котором отсутствовали привычные функции, не работало даже перетаскивание на панель задач, но всё эти недоразумения постепенно решаются. В дополнение к появившейся ранее возможности создавать папки, в новой сборке пользователям предоставили возможность давать им имена. Это небольшое изменение помогает лучше организовать меню «Пуск» и поддерживать в нём порядок. Чтобы дать папке имя, необходимо открыть её, кликнуть по текстовой области в верхней части и после ввода имени нажать Enter.

реклама

Именованные папки в меню «Пуск» сейчас доступны для разработчиков в версии Windows 11 22579, поэтому можно ожидать, что к моменту внедрения этой возможности в стабильный релиз Windows 11, Microsoft внесёт ещё больше улучшений. Как отмечает Neowin, сейчас компания проводит мероприятие Bug Bash 2022, где инсайдеры Windows активно помогают подготовить следующую сборку к релизу.