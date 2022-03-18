Он ещё используется, даже в некоторых версиях Windows 10.

В прошлом году Microsoft назначила дату прекращения поддержки браузера Internet Explorer 11 (IE 11) — да, он ещё используется и даже присутствует в некоторых версиях Windows 10. Но вскоре на его место придёт новейший браузер Microsoft Edge, об этом компания снова напоминает в своём блоге для IT специалистов. Первоначально установленные сроки отказа от IE 11 не изменились, 15 июня поддержка этого браузера для «определённых версий Windows 10» будет прекращена, как бы пользователи не старались, после очередного обновления их будут автоматически перенаправлять в Edge.

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Осталось разобраться, какие определённые версии Microsoft имеет в виду. Эта информация подробно описана в блоге, если кратко, то поддержка прекратится на системах, работающих под управлением редакций Windows 10 и Windows 10 IoT версий 20H2 и более поздних, обновляющихся по полугодовому каналу Semi-Annual Channel (SAC). Тем, кому ещё нужен IE 11, рекомендуют одноимённый режим совместимости в новом браузере. Ожидаемо, на Windows 7 с расширенной поддержкой ESU и Windows 8.1 браузер IE 11 останется жить, как и на всех Windows 10 LTSC и Windows Server.