Этот вариант предлагает гораздо большие возможности по сравнению с 4700S.

В прошлом году AMD выпустила очень интересный комплект для настольных ПК под названием 4700S, в его основе была плата mini-ITX с распаянным чипом от игровой консоли PlayStation 5 и GDDR6 память, встроенное графическое ядро было отключено и предлагалось использовать дискретную видеокарту. Комплект получился спорным, GDDR6 память предлагала высокие скорости чтения и записи, но с огромной задержкой, а для подключения видеокарты использовался слот расширения PCIe версии 2.0 только с четырьмя линиями, что серьёзно ограничивало производительность современных видеокарт. Да и возможности расширения плата предлагала скудные.

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Позже появилась информация о подготовке нового, похожего комплекта 4800S. До сих пор неизвестно, продолжит ли он использовать однокристальную систему PlayStation 5 или это будет вариант на SoC от Xbox Series X. Его предполагаемая фотография, опубликованная ресурсом VideoCardz, уже демонстрирует гораздо более широкие возможности расширения. Накануне существование этого комплекта официально подтвердилось, AMD упомянула его в сносках к сообщению в блоге и одновременно с этим подтвердила, что он будет поддерживать технологию Smart Access Memory (SAM), а это в очередной раз указывает на гораздо большие возможности 4800S по сравнению с 4700S.

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По информации VideoCardz, среди отличий AMD 4800S больший форм фактор micro-ATX, наличие PCIe Gen4 с поддержкой современных видеокарт, возможность установки кулеров AM4, накопителей M.2 и наличие Wi-Fi модуля — большинство этих утверждений подтверждаются фотографией платы, на которой видны все перечисленные разъёмы. Запуск может состояться в первом квартале.