Как стало известно накануне, процессор AMD Ryzen 7 5800X3D может стать доступен для покупки 20 апреля. Модель предлагает очень большой для потребительских процессоров объём кэш памяти, всего 100 МБ. Сегодня ресурс Wccftech обнаружил в сети первое предполагаемое фото этого процессора, а вместе с ним не очень радостные подробности — владелец экземпляра сообщает на своей странице в Bilibili, что разгон не поддерживается.
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Истина станет ясна только к моменту релиза, но внимательные пользователи уже нашли несколько деталей, которые указывают на то, что AMD Ryzen 7 5800X3D действительно не поддерживает разгон. Во-первых, стоит внимательно присмотреться к названию: трёхмерная компоновка AMD называется X3D, значит название процессора состоит из кодового обозначения 5800 и приставки X3D, т.е. сам процессор не относится к вариантам X, которые предназначены для разгона.
Во-вторых, официальная страница AMD Ryzen 7 5800X3D на сайте компании также не говорит, что перед нами процессор, предназначенный для разгона, отмечает блогер @TechEpiphany. Если в случае с моделью Ryzen 7 5800X явно указано Unlocked for Overclocking: Yes и в списке поддерживаемого программного обеспечения присутствует AMD Ryzen Master Utility, то на странице 5800X3D такой информации нет.
Ресурс TechPowerUp также подтверждает со ссылкой на информацию от производителей материнских плат, что AMD попросила скрыть настройки разгона процессоров Ryzen 7 5800X3D в версиях AGESA 1.2.0.6 BETA.