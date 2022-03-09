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AMD Ryzen 7 5800X3D может не поддерживать разгон — намеки на это есть в названии и на сайте компании
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Как стало известно накануне, процессор AMD Ryzen 7 5800X3D может стать доступен для покупки 20 апреля. Модель предлагает очень большой для потребительских процессоров объём кэш памяти, всего 100 МБ. Сегодня ресурс Wccftech обнаружил в сети первое предполагаемое фото этого процессора, а вместе с ним не очень радостные подробности — владелец экземпляра сообщает на своей странице в Bilibili, что разгон не поддерживается.

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Истина станет ясна только к моменту релиза, но внимательные пользователи уже нашли несколько деталей, которые указывают на то, что AMD Ryzen 7 5800X3D действительно не поддерживает разгон. Во-первых, стоит внимательно присмотреться к названию: трёхмерная компоновка AMD называется X3D, значит название процессора состоит из кодового обозначения 5800 и приставки X3D, т.е. сам процессор не относится к вариантам X, которые предназначены для разгона.

Источник: AMD 5800X3D и 5800X

Во-вторых, официальная страница AMD Ryzen 7 5800X3D на сайте компании также не говорит, что перед нами процессор, предназначенный для разгона, отмечает блогер @TechEpiphany. Если в случае с моделью Ryzen 7 5800X явно указано Unlocked for Overclocking: Yes и в списке поддерживаемого программного обеспечения присутствует AMD Ryzen Master Utility, то на странице 5800X3D такой информации нет.

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Ресурс TechPowerUp также подтверждает со ссылкой на информацию от производителей материнских плат, что AMD попросила скрыть настройки разгона процессоров Ryzen 7 5800X3D в версиях AGESA 1.2.0.6 BETA.

#amd #процессоры #amd ryzen
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