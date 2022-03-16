Первыми будут Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, владельцы Galaxy S21 также уже начали получать обновления.

Samsung накануне объявила об обновлении до One UI 4.1 различных устройств семейства Galaxy. Оболочка дебютировала с новейшими смартфонами серии Galaxy S22 и теперь она распространится на другие смартфоны и планшеты Samsung. В первую очередь обновление запланировано для гибких смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, следующими на очереди флагманы прошлого поколения Galaxy S21 и похоже, что их обновление уже началось в некоторых регионах, например, ресурс Wccftech указывает на сообщения пользователей из Канады, которые уже начали получать обновления. По мнению ресурса, появление в других регионах вопрос нескольких дней.

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Вместе с Galaxy S21 компания Samsung перечислила смартфоны серии Galaxy A и планшет Tab S7 FE, возможно, они тоже обновятся в ближайшее время. Далее компания сообщает, что обновления получат и более старшие модели уже названных серий, смартфоны Galaxy серии S20 и S10, больше смартфонов серии Galaxy A, а также серии Note, гибкие смартфоны Z Fold и Z Flip, планшеты Tab S.