Такое решение может быть актуально для систем с твердотельными накопителями PCIe 5.0.

Необслуживаемые системы жидкостного охлаждения класса all-in-one (AIO) постепенно становятся более комплексными решениями, если ранее на рынке в основном предлагались варианты только для охлаждения процессора, то теперь можно найти модели, которые также предназначены для одновременного охлаждения и других компонентов. Например, Team Group сегодня анонсировала AIO-систему T-Force Siren для охлаждения процессора и твердотельного накопителя.

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Современные быстрые твердотельные накопители могут достаточно сильно нагреваться при высокой нагрузке. Как известно, на подходе SSD с поддержкой интерфейса PCIe 5.0, неизвестно, насколько высокими будут их температуры, но что-то подсказывает о необходимости хорошего охлаждения и новая система T-Force Siren от Team Group станет очень актуальным решением. Компания подчёркивает, что эта модель будет первым решением на рынке для охлаждения процессора и твердотельного накопителя PCIe Gen 5.0, оно обеспечит стабильную работу, когда оба этих компонента будут сильно нагружены.

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К сожалению, информации о технической реализации пока практически нет, перед нами только один снимок, где виден охлаждающий блок для процессора и, вероятно, блок для охлаждения твердотельного накопителя, который, на первый взгляд, получился не маленьким. Когда систему планируют выпустить на рынок и по какой цене, также не сообщается.