Цены от 649 до 999 долларов и выше.

Xiaomi представила глобальные версии смартфонов Xiaomi 12. Премиум класс формируют Pro и базовая модель, ещё на глобальном рынке появится более доступный вариант — это Xiaomi 12X. Xiaomi 12 и 12 Pro основаны на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и предлагают конфигурации с объёмом оперативной и постоянной памяти до 12 и 256 ГБ соответственно, Xiaomi 12X основан на Qualcomm Snapdragon 870, а максимальная конфигурация памяти 8/256 ГБ, используются LPDDR5 и UFS 3.1.

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У Xiaomi 12 Pro дисплей самый большой в серии, 6,73 дюйма с разрешением WQHD+ и динамической частотой обновления до 120 Гц, две другие модели предлагают диагональ 6,28 дюймов с разрешением FHD+, используется AMOLED матрица. Все модели оснащаются 50 МП основной камерой, отличается тип и сенсор, набор и разрешение дополнительных объективов, у Pro варианта основной сенсор Sony IMX707, сверхширокоугольный и телефото объектив 50 МП, у остальных основной сенсор Sony IMX766, 13 МП широкоугольный и 5 МП телемакро объективы. Фронтальная камера везде 32 МП.





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В Xiaomi 12 Pro установлен аккумулятор ёмкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной 50 Вт — 18 минут до 100% в режиме Boost. Остальные модели получили аккумуляторы 4500 мАч, у Xiaomi 12 также есть проводная и беспроводная быстрая зарядка, но мощность первой уже 67 Вт. Остальные характеристики подробно описаны компанией в новости к глобальному запуску. На смартфоны установлена MIUI 13 с Android 12, заявлено три обновления ОС и четыре года поддержки обновлениями безопасности. Стоимость Xiaomi 12 Pro, 12 и 12X начинается от 999, 749 и 649 долларов США соответственно.