Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Представлены глобальные версии смартфонов Xiaomi 12
Цены от 649 до 999 долларов и выше.
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Xiaomi представила глобальные версии смартфонов Xiaomi 12. Премиум класс формируют Pro и базовая модель, ещё на глобальном рынке появится более доступный вариант — это Xiaomi 12X. Xiaomi 12 и 12 Pro основаны на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и предлагают конфигурации с объёмом оперативной и постоянной памяти до 12 и 256 ГБ соответственно, Xiaomi 12X основан на Qualcomm Snapdragon 870, а максимальная конфигурация памяти 8/256 ГБ, используются LPDDR5 и UFS 3.1.

реклама

У Xiaomi 12 Pro дисплей самый большой в серии, 6,73 дюйма с разрешением WQHD+ и динамической частотой обновления до 120 Гц, две другие модели предлагают диагональ 6,28 дюймов с разрешением FHD+, используется AMOLED матрица. Все модели оснащаются 50 МП основной камерой, отличается тип и сенсор, набор и разрешение дополнительных объективов, у Pro варианта основной сенсор Sony IMX707, сверхширокоугольный и телефото объектив 50 МП, у остальных основной сенсор Sony IMX766, 13 МП широкоугольный и 5 МП телемакро объективы. Фронтальная камера везде 32 МП.


анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

В Xiaomi 12 Pro установлен аккумулятор ёмкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной 50 Вт — 18 минут до 100% в режиме Boost. Остальные модели получили аккумуляторы 4500 мАч, у Xiaomi 12 также есть проводная и беспроводная быстрая зарядка, но мощность первой уже 67 Вт. Остальные характеристики подробно описаны компанией в новости к глобальному запуску. На смартфоны установлена MIUI 13 с Android 12, заявлено три обновления ОС и четыре года поддержки обновлениями безопасности. Стоимость Xiaomi 12 Pro, 12 и 12X начинается от 999, 749 и 649 долларов США соответственно.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #xiaomi
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Опубликованы характеристики аккумулятора и быстрой зарядки Redmi K50
Смартфоны Galaxy S22 проверили в тестах на падение
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские таможенники задержали курьера с партией из 160 процессоров Intel под одеждой
44
Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 41%
46
48 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 за март 2022 года
10
Рогозин заявил, что «Роскосмос» не оставит американского астронавта на МКС навечно
37
Российская 1С-Битрикс отказалась от скидок, увеличив цену для постоянных клиентов в 4 раза
10
Илон Маск не будет продавать Догикоин и Биткоин, но советует инвестировать в акции и недвижимость
2
Россия может остаться без точных прогнозов погоды
39
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
102
Смартфоны Redmi серии K50 первыми в мире получат поддержку Bluetooth 5.3
2
Основатель NVIDIA разыграет в марте восемь видеокарт GeForce RTX 3090
1
США грозит сильный дефицит нефти, а Венесуэла не сможет остановить рост цен на бензин – Forbes
19
Биткоин может рухнуть из-за высокой инфляции в США, повышения ставки РФС и последствии санкций
14
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 полностью отказались от продаж игры в России
137
Геймер купил на Aliexpress прогретую б.у. GeForce RTX 3080 Ti за 422 000р – реальная история от DG
15
Asus сообщила об уходе из РФ – ожидается дефицит видеокарт и компьютерной техники
115
Гусеничный транспортер NASA CT-2 скоро доставит космический аппарат Orion на стартовую площадку
4
Астероид размером с автомобиль был обнаружен за 2 часа до столкновения с Землей
3
Проект YouTube Vanced закрыт
13
GSC Game World сменила подзаголовок S.T.A.L.K.E.R. 2 с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl
81
О намерениях заблокировать Youtube заговорили в Госдуме
273

Популярные статьи

Получите лицензионный ключ Windows 11 в подарок во время большой весенней распродажи 2022
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
16
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 9
4
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
9

Сейчас обсуждают

Будильник
20:28
В реале шляпа проц,на всех процах не К, залочен SA агент. память ХМР то может и не взять,а так 3400-3600мгц в реале ддр4..и слив 5600х в играх...
Тестирование процессора Intel Core i5-12400 (Alder Lake)
Виталий Shokerxxx
20:28
в вот ты гонишь даже википедия с тобой не согласна https://ru.wikipedia.org/wiki/Хохотун западный мир суров..
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Геннадий Хоменко
20:28
⚡️ЕС ввёл новый пакет санкций против РФ Среди них: ▪️предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ, в частности Рособоронэкспорт, АО "Вертолеты России" и другие; ▪️ограничения на торговлю с РФ желез...
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
korney
20:27
сидим... терпим... ждём гешу
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Edekker
20:26
Если его добудут))
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Виталий Shokerxxx
20:26
ты про курск? да?. https://ru.wikipedia.org/wiki/К-141_«Курск» примаков пришел за 2 года до этого.. ун дадут тебе бумажек что толку то?..
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Собаки на Zen'е
20:26
Он умер от смеха над происходящим в РФии.
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Stupid Miner
20:22
Лучше бы его не было
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Edekker
20:22
Золото сейчас добывают погранцы на западной границе Украины) или на блокпостах)
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Геннадий Хоменко
20:21
он не даун.. он бесноватый из психиатрической со справкой..работает в ольгино.. тупо бот.. которого ждет крематорий..свидетели никому не нужы )
Forbes: 16 марта Россия может объявить технический дефолт – что происходит и почему это нестрашно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем