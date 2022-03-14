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Стали известны сроки обновления до Magic UI 6.0 глобальных версий смартфонов Honor 50
Целый квартал разделит обновление базового и Lite варианта.
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Представленные в начале года брэндом Honor смартфоны  Magic 4 работали под управлением нового программного обеспечения — операционной системы Android 12 и фирменной оболочки MagicUI 6.0. Позже компания объявила о своих планах выпустить обновление и для других смартфонов, в том числе, моделей Honor 50. Первоначально опубликованный график имел отношение версиям устройств для китайского рынка, в нём обновление для Honor 50 и Honor 50 Pro было запланировано на второй квартал. Теперь появилась обновлённая информация для глобальных версий Honor 50.

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По информации ресурса XDA-Developers, для Honor 50 глобальное обновление до Magic UI 6.0 начнёт распространяться «по воздуху» (OTA) во втором квартале, как и в случае с китайскими версиями, а вот обновление Honor 50 Lite задержится до третьего квартала. О Honor 50 Pro в данном случае ничего не сообщается, поскольку смартфон на глобальном рынке не представлен. Об этом же сообщает и GSMArena, отмечая, что Magic UI 6.0 приносит множество изменений, среди них улучшение многозадачности, совместное использование экрана, повышение производительности графики с технологией GPU Turbo X, оптимизации потребления ресурсов и связи.

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#смартфоны #honor #обновления
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