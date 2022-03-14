Производительность в родной операционной системе SteamOS на базе Linux гораздо лучше.

Недавно стали доступны Windows драйвера для игровой консоли Steam Deck и уже есть первые данные об игровой производительности портативного ПК под управлением ОС от Microsoft. Известный специалист и блогер Линус Себастиан (англ. Linus Sebastian) опубликовал новое видео на YouTube канале Linus Tech Tips, где рекомендует пользователям ничего не трогать, если вы просто планируете играть в игры, отмечает ресурс El Chapuzas Informatico.

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Производительность Steam Deck под управлением Windows оказалась существенно хуже, чем в случае со SteamOS на базе Linux. Это можно было предвидеть, ведь Valve уделила большое внимание оптимизации производительности в собственной ОС. Например, при одинаковых настройках портативный компьютер обеспечивает 34 FPS в Hitman 3 при работе на SteamOS, а в Windows 10 кадровая частота 19 FPS, в данном случае оптимизированный дистрибутив Linux на 80% лучше. В Elden Ring соответствующие показатели 37 против 30 FPS, в DOOM Eternal — 60 против 47 FPS, в обоих случаях Linux примерно на 20% быстрее.

Также в Windows 10 пока есть и многие другие проблемы с совместимостью оборудования, к плюсам можно отнести доступ к множеству различных игровых приложений, в том числе, сервису Xbox Game Pass. Компромиссом могла бы стать двойная загрузка, но на данный момент она не поддерживается, Valve работает над решением этой проблемы. К слову, дистрибутив SteamOS для обычных ПК должен стать доступен в обозримом будущем, будет интересно посмотреть на его возможности в играх.

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