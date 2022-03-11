Интересно, как портативный ПК будет работать под Windows в сравнении с китайскими аналогами на стандартном оборудовании.

Valve сообщила о готовности основных драйверов для Steam Deck под Windows. Для владельцев консоли новость достаточно актуальная, поскольку, несмотря на усилия по продвижению Linux, разработчики некоторых популярных игр не спешат или вовсе не хотят работать над адаптацией своих проектов. Пока ещё не всё готово, есть драйвера для графического процессора, модуля связи с Wi-Fi и Bluetooth, а вот драйверов для работы аудио нет. Также пока не поддерживается Windows 11, только 10 версия, для новой ОС, в дополнение ко всему прочему, потребуется обновление BIOS.

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В России Steam Deck не поставляется и, вероятно, в ближайшее время не будет. Хорошо, что Valve всё-таки не отказывается от Windows и разрабатывает драйвера для своего портативного ПК, подчёркивая, что «как на любой другой компьютер, вы можете устанавливать на него различные приложения и ОС». Но есть некоторые вопросы по части поддержки ряда специфичных функций, например, Tom’s Hardware отмечает неработоспособность кнопки «Настройки». Что ж, посмотрим, как устройство будет работать на Windows, в этом плане его будет интересно сравнить с китайскими конкурентами, которые используют стандартное оборудование, которое по большей части уже совместимо с Windows.