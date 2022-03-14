Программные службы защиты отключены, а огромное количество запросов на сервера партнёра всё-равно отправляется.

В последнее время пользователям приходится всё чаще бороться с неконтролируемой телеметрией. Многие пользователи отключают все возможные функции, предполагающие отправку каких-либо данных, но не всегда это помогает. Недавно в сети появилось занятное обсуждение поведения роутера от известной компании TP-Link. Владелец модели Archer AX3000 заметил, что роутер отправляет аномальное количество запросов на сервера партнёра TP-Link, компании Avira. В некоторых регионах Avira обеспечивает работу службы HomeCare, которая предлагается с рядом продуктов TP-Link и предназначена для защиты от сетевых угроз.

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Несмотря на отключение службы HomeCare, роутер за 24 часа сделал более 80000 запросов к серверам облачной платформы Avira SafeThings — пишет пользователь Reddit под псевдонимом ArmoredCavalry. Владельцу удалось обнаружить это только после того, как он решил понаблюдать за запросами через специальный DNS-шлюз. ArmoredCavalry предполагает, что информация о запросах пользователя отправляется на сервера Avira даже несмотря на отсутствие подписки и отключение службы HomeCare, что, конечно, не может вызывать положительных эмоций.

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Как подчёркивает ресурс Neowin, такое поведение уже наблюдалось ранее специалистами ресурса XDA-Developers с другим устройством TP-Link и тогда ситуацию должна была исправить новая прошивка, похоже, что с тех пор ничего не изменилось. Neowin рекомендует последовать примеру ArmoredCavalry и также исследовать поведение роутера через DNS-шлюз.