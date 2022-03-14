Видеокарта игровая, но профессионалы найдут ей более разумное применение.

В следующий понедельник, 21 марта, NVIDIA проведёт конференцию для разработчиков GTC 2022, где будут обсуждаться самые последние достижения в таких областях, как искусственный интеллект и машинное обучение, обработка данных, компьютерная графика, автономный транспорт. Естественно, такое мероприятие не обойдётся без руководителя компании NVIDIA и на этот раз он подготовил для участников конференции сюрприз, сообщает издание PCWatch. Будут разыграны девять видеокарт GeForce RTX 3090, стандартные версии, но подписанные лично Дженсеном Хуангом (англ. Jensen Huang).

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Что интересно, обычно на GTC не уделяется внимание игровым видеокартам GeForce RTX, в рамках данного мероприятия лаконичнее смотрелись бы профессиональные варианты RTX серии A на базе архитектуры Ampere, но компания всё-таки решила выбрать для розыгрыша игровой вариант. К слову, в 2018 году на одной из научных конференций Дженсен Хуанг разыграл среди исследователей видеокарты NVIDIA TITAN V, это были профессиональные решения, да ещё и уникальные варианты из ограниченной серии CEO Edition, с увеличенным до 32 ГБ объёмом видеопамяти.

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Возможно, компания рассматривает GeForce RTX 3090 как один из вариантов для профессионалов, видеокарта отлично подойдёт для работы с 3D-графикой, а вот для расчётов предпочтительнее серия RTX A. Также можно предположить, что GeForce RTX 3090 выбрана для розыгрыша неспроста, во время мероприятия она может стать поводом для переключения на обсуждение игровой серии и очередного анонса начала продаж видеокарты GeForce RTX 3090 Ti, которая существенно задержалась. Также на конференции могут представить новые мощные решения для центров обработки данных, уже давно ходят слухи об архитектуре Hopper, но похоже так никто точно и не определился, монолитная она будет или нет, увидим.