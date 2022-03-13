Для ноутбуков эффективность не менее актуальна быстродействия.

Новые процессоры Intel Alder Lake обладают отличным быстродействием, как в однопотоке, так и в многопотоке. Гибридная архитектура прекрасно показывает себя, особенно в ноутбуках, где многопоточная производительность увеличилась в два раза и более, по сравнению с предыдущими поколениями. Однако максимальная производительность зависит от верхнего предела мощности и, если его жёстко ограничить, результаты будут уже не такими впечатляющими.

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В распоряжении ресурса Notebookcheck оказался ноутбук Alienware x14 с процессором Intel Core i7-12700H, специалисты заметили, что процессор по какой-то причине стабильно работает на базовой отметке 45 Вт и не повышает свою мощность. В связи с этим появилась идея сравнить производительность с ноутбуком Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 на базе AMD Ryzen 9 5900HS, где процессор работает с TDP до 42 Вт.

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Ресурс приводит результаты различных тестов, полученные при многократных циклах нагрузки. Оказывается, что в таких условиях AMD Ryzen 9 5900HS может быть быстрее в многопоточных нагрузках. В однопотоке выигрывает Intel за счёт быстродействия ядер Golden Cove, но при этом демонстрирует меньшую эффективность. В однопоточных задачах энергопотребление процессора было на 60% выше. «AMD по-прежнему впереди с точки зрения эффективности», — резюмируют специалисты Notebookcheck.