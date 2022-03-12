Недавно в коде обновлений был замечен ещё один вариант.

Энтузиасты нашли в открытом коде обновлений программного обеспечения графического системного контроллера Intel (IGSCU FU) для Linux признаки существования ещё одного графического процессора для будущих дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist, пишет VideoCardz. Первоначально предполагалось, что Intel будет использовать два варианта чипов, которые получили обозначения SOC1 и SOC2. Первый объединяет 512 блоков EU, а путём отключения сегментов различного размера его могли бы адаптировать для всех моделей вплоть до младших решений. Для совсем маленьких чипов был предназначен SOC2, в нём присутствует 128 блоков EU. Теперь же в коде появился SOC3.

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SOC3 без очереди влез прямо между SOC1 и SOC2, что может намекать на запоздавшее решение о его выпуске. По предположениям, этот вариант может быть половиной от SOC1 и вмещать 256 блоков EU или 2048 шейдерных процессоров, что, вероятно, позволит ему конкурировать с видеокартами других производителей среднего сегмента: NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 6600/XT. В ранее появившихся «утечках» вариант SOC3 нигде не фигурировал, поэтому возможна и обратная ситуация — SOC3 отменён, а указывающий на него участок кода не стали удалять.