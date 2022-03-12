А также официальная информация о поддержке новой линейкой Bluetooth 5.3.

На следующий четверг запланирована презентация новых продуктов Xiaomi Redmi, в том числе, линейки смартфонов Redmi K50. Ожидается, что это будут три модели: базовая на основе чипсета Qualcomm Snapdragon 870, а также версии Pro и Pro Plus с Dimensity 8100 и Dimensity 9000 от MediaTek. Судя по известной на данный момент информации, производительность и эффективность чипов MediaTek находятся на очень хорошем уровне, отмечает ресурс Sparrows News, прилагая несколько результатов Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro Plus, появившихся сегодня в Geekbench.

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Модель 22041211AC на базе Dimensity 8100 показала хорошие результаты, достигнув оценки 932 и 3690 баллов в одноядерном и многоядерном режимах, это не предел, поскольку смартфон не работал в производительном режиме. Результаты флагманской модели 22011211C на базе Dimensity 9000 не просто хорошие, а отличные: 1310 баллов в одноядерном и 4493 баллов в многоядерном режиме. Выпущенный ранее Redmi K50 на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в этих тестах набирает 1240 и 3645 баллов, подчёркивает MyDrivers.

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Также сегодня официально стало известно, что серия Redmi K50 предложит поддержку Bluetooth 5.3. Новый стандарт выделяется меньшими задержкой и энергопотреблением, что привлекает любителей игр, а для любителей музыки Bluetooth 5.3 предложит хорошую защиту от помех и улучшение качества звука с поддержкой нового аудиокодека LC3.