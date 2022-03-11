Намерения компании AMD выпустить десять новых процессоров начинают подтверждаться торговыми сетями, сначала информацию заметили на Филиппинах, местный продавец не удержался и опубликовал небольшой инсайд, теперь же процессоры заметили уже в каталогах и даже с ценой, близкой к предполагаемым рекомендованным значениям.
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Известный энтузиаст @momomo_us обнаружил список будущих процессоров вместе с кодами OPN на сайтах французских ритейлеров 2Compute, CompuFirst и PC21, сообщает VideoCardz. В списках есть не только официально представленный AMD Ryzen 7 5800X3D, но и многие другие модели, которые должны появится в апреле, если верить вчерашней информации от Wccftech.
AMD насыщает начальный и средний сегмент одновременно снижая цены, как предполагается, это позволит AMD удержать пользователей AM4 на своей стороне, а не выбрать решения конкурента для сборки новой платформы. Позже эти пользователи смогут перейти на AM5, релиз платформы ожидается во второй половине года. Владельцы бюджетных решений также должны быть рады 4-ядерным быстрым Zen 2 и Zen 3 решениям, которые вполне подойдут для современных игр и простых соревновательных проектов.