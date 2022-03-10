Могут выйти даже 4-ядерные бюджетники на базе архитектуры Zen3.

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Похоже, что список процессоров, которые AMD может выпустить в ближайшие пару месяцев, даже больше, чем предполагалось ранее. Судя по всему, планируется десять моделей, включая быстрые 4-ядерные варианты на базе архитектуры Zen3. Жаль, что это происходит только к окончанию жизненного цикла платформы AM4.

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По данным ресурса Wccftech, официальная информация о новинках может появиться уже в ближайшее время, пока известны предполагаемые даты выхода Ryzen 7 5800X3D и большой группы моделей 5000 и 4000 серии, о которой стало известно вчера. В первом случае выпуск назначен на 20 апреля, а во втором — на 4 апреля. Ещё о трёх моделях ранее не сообщалось — это AMD Ryzen 3 5100, Ryzen 7 5700 и Ryzen 7 4700. Они также появятся в апреле, но даты пока неизвестны.

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Как отмечает VideoCardz, серии процессоров Ryzen 5000 и 4000 теперь объединяют пять различных семейств: Vermeer, Vermeer-X, Cezanne, Renoir и Renoir-X. Обозначения с суффиксом X пока официально не подтверждены, они подразумевают, что процессор изначально был APU, но интегрированное графическое ядро пришлось отключить.