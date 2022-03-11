Первый 16-ядерный мобильный процессор Intel в формате BGA.

Появляется всё больше деталей, указывающих на подготовку компанией Intel производительного мобильного процессора Core i9-12900HX. Накануне модель отметилась в Geekbench вместе с ноутбуком от Lenovo. Процессор является первым мобильным решением Intel, сочетающим 8 производительных и 8 эффективных ядер — всего 16 ядер и 24 потока, как и у настольного флагмана. Хотя на рынке уже были представлены 16-ядерные ноутбуки на базе компонентов AMD, они использовали настольные процессоры и платы с разъёмом AM4. В случае с Core i9-12900HX используется BGA корпус, но сам процессор, похоже, имеет отношение к семейству Alder Lake-S. Ресурс Wccftech предполагает, что это оптимизированная версия аналогичного настольного процессора.

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Частоты в Geekbench были зафиксированы на отметке около 2,5 и 4,9 ГГц для базового уровня и турбо-буста. К моменту появления процессора на рынке максимальную частоту должны поднять до 5,0 ГГц, чтобы в этом модель не уступала текущему флагману линейки Core i9-12900H. На данный момент оценка i9-12900HX в одноядерном сценарии 1921 балл, в многоядерном — 15974. Это уже не менее чем на 10% больше показателей i9-12900H. По оценкам Wccftech, преимущество над 8-ядерным и 16-поточным флагманом AMD Ryzen 9 6900HX ещё больше — около 20% и 60% в однопотоке и многопотоке соответственно.