Некоторое время назад пользователи заметили, что приложение Game Optimization Service снижает производительность более 10000 приложений и игр.

Недавно Samsung столкнулась с критикой из-за поведения программного обеспечения на смартфонах Galaxy. Оказалось, что сервис для оптимизации производительности Game Optimization Service (GOS) попросту ограничивает мощность чипа в определённых приложениях, никаких алгоритмов или искусственного интеллекта, просто заранее сформированный список с идентификаторами, где было множество повседневно используемых приложений и игр. Ситуация усугубилась ещё и тем, что в списке из более чем 10000 позиций отсутствовали известные бенчмарки, используемые при сравнении различных устройств, а это уже расценили как манипуляцию результатами. По этому поводу высказались разработчики Geekbench, исключив смартфоны Galaxy из сравнительного рейтинга.

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Огласка проблемы наверняка повысила продуктивность разработчиков Samsung и на данный момент уже известно о выпуске исправлений, которые позволяют настраивать производительность вручную. Сообщения появились на корейских форумах Samsung, пишет ресурс XDA-Developers, пока говорится об обновлении для линейки Galaxy S22 с возможностью настройки производительности вычислительного и графического процессора в GOS, а также новым режимом для игр в Game Booster. Сейчас обновление доступно только в Корее, ресурс предполагает, что глобальные модели получат его в ближайшие дни, но официальной информации по этому поводу нет.