Разработчики известного бенчмарка Geekbench решили исключить результаты смартфонов Samsung Galaxy S22 и других серий из сравнительного рейтинга Android Benchmark. Кроме новейших смартфонов компании санкции коснулись всех моделей из серий Galaxy S21, S20 и S10. Причиной этого является фирменный сервис оптимизации Game Optimizing Service (GOS).
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GOS оптимизирует производительность системы и предотвращает перегрев, снижая мощность чипа. Но специалисты выяснили, что работает он не на основании статистических данных о поведении приложений, а использует список с заранее подготовленными настройками, ограничивающими производительность. В список входит множество популярных приложений и игр, а вот бенчмарки, такие как Geekbench и 3DMark, нет. Это приводит к тому, что оценки в тестах не соответствуют производительности устройств в реальных условиях: «Мы рассматриваем это как форму манипулирования тестами», — считают в Geekbench.
Как отмечает ресурс Hot Hardware, в Samsung проблемой уже занимаются, на данный момент компания планирует выпустить обновление сервиса GOS, в котором пользователи смогут самостоятельно регулировать максимальную производительность в приложениях.