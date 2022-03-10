Встроенная графика даже выигрывает.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

В сети появились первые тесты дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX550, начального решения на базе архитектуры Turing для ноутбуков, сообщает ресурс Wccftech. Первые оценки производительности Weibo-блогера 金猪升级包 показывают, что этот дискретный вариант может конкурировать с новой интегрированной графикой AMD, в ряде тестов Radeon RX 680M выступает наравне и иногда выигрывает, где-то даже существенно, но не во всех. В 4 из 14 игр интегрированная графика Radeon RX 680M существенно превзошла GeForce MX550, ещё в 4 играх ситуация либо равна, либо близка к равной.

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Серьёзно вырваться вперед NVIDIA не помог более высокий TDP и дискретная конструкция с выделенной памятью. К слову, в Metro Exodus низкая производительность связана именно с недостатком памяти, её всего лишь 2 ГБ. Не очень понятно, как автор тестирования определял общую относительную производительность, но в конечном итоге данные указывают на 5% преимущество MX550 над RX 680M. Что касается менее производительного варианта Radeon RX 660M, то ему конкурировать с GeForce MX550 уже не под силу.

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GeForce MX550 основана на графическом процессоре TU117, который предлагает 1024 CUDA-ядра и не поддерживает трассировку лучей и DLSS. Частота ядра достигает 1320 МГц, память используется GDDR6 12 Гбит/с, ширина шины 64 бит. В свою очередь, количество потоковых процессоров в Radeon RX 680M составляет 768 единиц, а в RX 660M в два раза меньше. Но частоты ядра существенно выше до 2400 и 1900 МГц соответственно.