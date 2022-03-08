Также среди возможных будущих новинок инсайдеры перечисляют модели Ryzen серии 4000 и даже один APU.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Судя по всему, в ближайшие месяцы AMD выпустит сразу семь потребительских процессоров, сегодня снова появилась информация о новых Ryzen серии 5000 и даже серии 4000. К концу дня ресурс VideoCardz сообщает, что один из его лучших информаторов подтверждает подготовку всех этих моделей, более того, стали известны их основные характеристики и ориентировочные цены.

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В первую очередь отмечается AMD Ryzen 7 5800X3D, по представленной информации, дата его выпуска назначена на 20 апреля, а рекомендованная цена 449 долларов США. Далее по списку идёт 8-ядерный Ryzen 7 5700X с ценой 299 долларов США, а за ним ещё две 6-ядерные модели серии 5000: Ryzen 5 5600 и 5500. В данном случае есть одна очень интересная деталь, объём кэш памяти, у Ryzen 5 5600 35 МБ, а у 5500 – 19 МБ. Вполне вероятно, что первый вариант относится к семейству Vermeer, а второй к Cezanne, проще говоря, это может быть Ryzen 5600G с отключённой графикой. Эти две модели оцениваются в 199 и 159 долларов соответственно.

Предполагаемые характеристики и цены. Источник информации: VideoCardz

Следующими на очереди ещё два 6-ядерных процессора, но уже 4000 серии. Причём один из них оснащён встроенным графическим ядром – это Ryzen 5 4600G. У другого варианта, Ryzen 5 4500, встроенной графики уже нет. Ну и замыкает линейку 4-ядерный Ryzen 3 4100. Стоимость этих моделей составляет от 99 до 154 долларов США.

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Таким образом AMD неплохо укрепляет начальный и средний сегмент новыми процессорами и даже предлагает один новый APU. Диапазон цен и моделей широк, интересные варианты для обновления найдут владельцы и бюджетных систем и продвинутых.