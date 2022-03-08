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AMD представила процессоры Ryzen Threadripper PRO 5000WX — Zen 3 теперь и в рабочих станциях
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Архитектура Zen 3 наконец-то добралась до рабочих станций высокого класса, AMD официально представила процессоры Ryzen Threadripper PRO 5000WX. Как и предполагалось, максимальное количество ядер не изменилось, во главе 5000 серии 64-ядерная и 128-поточная модель 5995WX, но за счёт новой архитектуры эффективность и производительность стали существенно выше. Повысились частоты, в лучшую сторону изменилась организация кэш-памяти 3-го уровня, теперь каждому кластеру ядер доступно в два раза больше памяти — 32 МБ. Также появилась поддержка нового механизма защиты AMD Shadow Stack.

«Threadripper PRO 5000 серии WX были самыми производительными процессорами, которые мы тестировали для ILM StageCraft. Они значительно быстрее, чем аналогичные процессоры Threadripper PRO 3000WX, мы наблюдали ускорение в 2 раза и более при высокой нагрузке на ЦП, по сравнению с нашим исходным уровнем производительности…»
Ник Расмуссен (англ. Nick Rasmussen), главный инженер и архитектор StageCraft, Industrial Light & Magic

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Сравнивая новые процессоры с решениями конкурента, AMD говорит о преимуществе как над однопроцессорными системами, так и над двухпроцессорными с парой 28-ядерных и 56-поточных Intel Xeon Platinum 8280. Новые процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX будут доступны в составе рабочих станций Lenovo ThinkStation P620, на данный момент не уточняется, появятся ли они отдельно и когда это может произойти. Больше о процессорах можно узнать на официальной странице.

Источник: AMD
#amd #процессоры #amd ryzen #amd ryzen threadripper
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