Вслед за чередой слухов появилось официальное объявление с датой глобального запуска флагманской серии смартфонов Xiaomi 12. В соответствии с публикацией компании в социальных сетях, устройства серии появятся на мировых рынках 15 марта, сообщает Mysmartprice.
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В Китае смартфоны представили в декабре прошлого года и на данный момент в серии присутствует три модели Xiaomi 12, Xiaomi 12X и Xiaomi 12 Pro. Какие версии этих устройств станут доступны глобально, на данный момент неизвестно. Кроме перечисленных моделей компания может готовить варианты Ultra и Lite. Первый вариант всё чаще упоминается в различных новостях, но судя по всему задержится и появится во второй половине года, передаёт Gizmochina со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station. Также специалисты Notebookcheck считают, что выход Xiaomi 12X на глобальный рынок маловероятен.
В основе Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro лежит платформа на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, смартфоны предлагаются с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Дисплей и основной комплекс камер — одни из основных отличий этих двух моделей. У версии Pro дисплей больше, с большим разрешением и яркостью, а блок камер представлен тремя датчиками по 50 МП. Смартфоны находятся под управлением MIUI 13 на базе Android 12.