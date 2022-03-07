В прошлом году Xiaomi выпустила ноутбуки RedmiBook Pro 15 с процессорами Intel Core 11-го поколения, предлагались различные варианты, вплоть до Core i7-11390H с 4 ядрами и 8 потоками. Похоже, что компания готовится в ближайшее время представить новую серию 2022 года, официально Xiaomi не объявила план выпуска, но на платформе Geekbench уже отметилась первая модель с процессором Core i7-12650H 12-го поколения, сообщает ITHome.
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По сравнению с предыдущим поколением, новые мобильные процессоры Intel делают большой шаг вперёд, существенно повышая возможности мобильных устройств. Процессор Core i7-12650H с базовым энергопотреблением 45 Вт объединяет 6 больших ядер и 4 маленьких, всего 10 ядер и 16 потоков с тактовой частотой до 4,7 ГГц, а также 24 МБ кэш-памяти 3-го уровня и встроенная графика с количеством блоков 64EU.
RedmiBook Pro 15 с новым процессором набрал 1800 баллов в одноядерном тестировании и 11872 в многоядерном, что является огромным улучшением, по сравнению с предыдущим поколением. Например, соответствующие результаты моделей с Core i7-11370H достигают примерно 1500 и 5200 баллов.